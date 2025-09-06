Поезда краматорского направления 7 сентября будут двигаться с задержками

Полностью открыто движение поездов в направлении Славянска с пониженной скоростью

Поезд (Фото: Depositphotos)

Поезда краматорского направления 6 и 7 сентября будут двигаться с некоторыми задержками из-за российского обстрела. Об этом сообщила Укрзалізниця.

В государственной компании заявили, что восстановление путей после вражеской атаки продолжается. По состоянию на вечер субботы, 6 сентября, полностью открыто движение в направлении Славянска с пониженной скоростью.

"Контактная сеть восстановлена после обстрела, однако ситуация в регионе изменчива, поэтому наши резервные тепловозы готовы подстраховать", — добавили в Укрзалізниці.

В то же время 6-7 сентября поезда краматорского направления будут двигаться с некоторыми задержками. В Укрзалізниці заверили, что заботятся о стыковке для пассажиров, у которых запланированы пересадки.

"Например, придержали отправление поезда №97 Киев-Ковель для пересадки пассажиров из краматорского интерсити. До Ковеля планируем догнать график", — говорится в сообщении.

Россия утром 6 сентября атаковала железнодорожную инфраструктуру Донецкой области. Из-за обесточивания задерживались поезда пригородного и дальнего сообщения.