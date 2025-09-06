Из-за атаки России обесточена железная дорога под Славянском, задерживают поезда

Для отправки пассажиров на краматорском направлении могут привлечь тепловозы и автобусы

Железнодорожная станция Славянска (Иллюстративное фото: wikimapia)

Россия утром 6 сентября атаковала железнодорожную инфраструктуру Донецкой области. В результате этого обесточен участок перед Славянском, сообщили в Укрзалізниці.

Из-за обесточивания поезда пригородного и дальнего сообщения вынужденно задерживаются.

"Для ближайших рейсов краматорского направления возможно использование резервных тепловозов и автобусов на отдельных участках", – отметили в УЗ.

Сейчас идет оценка повреждений, от которой будут зависеть сроки восстановления железнодорожной инфраструктуры.