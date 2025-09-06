Из-за атаки России обесточена железная дорога под Славянском, задерживают поезда
Россия утром 6 сентября атаковала железнодорожную инфраструктуру Донецкой области. В результате этого обесточен участок перед Славянском, сообщили в Укрзалізниці.
Из-за обесточивания поезда пригородного и дальнего сообщения вынужденно задерживаются.
"Для ближайших рейсов краматорского направления возможно использование резервных тепловозов и автобусов на отдельных участках", – отметили в УЗ.
Сейчас идет оценка повреждений, от которой будут зависеть сроки восстановления железнодорожной инфраструктуры.
- 30 августа в Киевской области также была повреждена железная дорога, из-за атаки России задерживались более 20 поездов внутреннего и международного сообщения.
- 3 сентября Россия атаковала железную дорогу в Знаменке 25 дронами, в результате чего были ранены пять человек.
