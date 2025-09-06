Через атаку Росії знеструмлено залізницю під Слов'янськом, затримують потяги
Росія зранку 6 вересня атакувала залізничну інфраструктуру Донецької області. Внаслідок цього знеструмлено дільницю перед Слов'янськом, повідомили в Укрзалізниці.
Через знеструмлення поїзди приміського та далекого сполучення вимушено затримуються.
"Для найближчих рейсів краматорського напрямку можливе використання резервних тепловозів та автобусів на окремих ділянках", – зазначили в УЗ.
Наразі триває оцінка пошкоджень, від якої залежатимуть строки відновлень залізничної інфраструктури.
- 30 серпня у Київській області також було пошкоджено залізницю, через атаку Росії затримувались понад 20 потягів внутрішнього та міжнародного сполучення.
- 3 вересня Росія атакувала залізницю в Знам'янці 25 дронами, внаслідок чого було поранено п'ятеро осіб.
Коментарі (0)