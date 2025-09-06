Через атаку Росії знеструмлено залізницю під Слов'янськом, затримують потяги

Для відправлення пасажирів на краматорському напрямку можуть залучити тепловози та автобуси

Залізнична станція Слов'янська (Ілюстративне фото: wikimapia)

Росія зранку 6 вересня атакувала залізничну інфраструктуру Донецької області. Внаслідок цього знеструмлено дільницю перед Слов'янськом, повідомили в Укрзалізниці.

Через знеструмлення поїзди приміського та далекого сполучення вимушено затримуються.

"Для найближчих рейсів краматорського напрямку можливе використання резервних тепловозів та автобусів на окремих ділянках", – зазначили в УЗ.

Наразі триває оцінка пошкоджень, від якої залежатимуть строки відновлень залізничної інфраструктури.