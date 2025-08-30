У Київській області пошкоджено залізницю через атаку Росії, затримують потяги

Затримуються як міжнародні потяги з Польщі, так і внутрішні, які йдуть із заходу країни

Потяг (Ілюстративне фото: t.me/UkrzalInfo)

Внаслідок нічного обстрілу 30 серпня у Київській області пошкоджено залізничну інфраструктуру. Через це затримуються потяги, повідомили в Укрзалізниці.

Низка потягів прибуде на станцію Київ із запізненням від двох годин і більше.

Йдеться про рейси:

→ №74 Перемишль – Харків;

→ №24 Хелм – Київ;

→ №144 Рахів – Суми;

→ №2 Івано-Франківськ – Харків;

→ №21 Харків – Львів;

→ №106 Одеса – Київ.

"Залізничники приступили до відновлення інфраструктури і намагатимуться зробити все, щоб якомога швидше повернутись до стандартного графіку", – зазначили в Укрзалізниці.