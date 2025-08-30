У Київській області пошкоджено залізницю через атаку Росії, затримують потяги
Внаслідок нічного обстрілу 30 серпня у Київській області пошкоджено залізничну інфраструктуру. Через це затримуються потяги, повідомили в Укрзалізниці.
Низка потягів прибуде на станцію Київ із запізненням від двох годин і більше.
Йдеться про рейси:
→ №74 Перемишль – Харків;
→ №24 Хелм – Київ;
→ №144 Рахів – Суми;
→ №2 Івано-Франківськ – Харків;
→ №21 Харків – Львів;
→ №106 Одеса – Київ.
"Залізничники приступили до відновлення інфраструктури і намагатимуться зробити все, щоб якомога швидше повернутись до стандартного графіку", – зазначили в Укрзалізниці.
- В ніч проти 30 серпня Росія атакувала Україну ракетами й дронами. Відомо про влучання та загиблого в Запоріжжі, вибухи чули й в Дніпропетровській області.
- Польща підіймала авіацію для захисту через комбіновану атаку ворога.
