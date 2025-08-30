Росія атакувала Запоріжжя, Дніпро та Павлоград. Є загибла, горіли будинки – фото

Спочатку ворог атакував дронами, а потім вдарив ракетами. Кількість постраждалих у Запоріжжі зростає

Атака по Запоріжжю (Фото: Запорізька ОВА)

Росія вдарила у Запоріжжі у два п’ятиповерхові та п’ять приватних житлових будинків, є загибла й поранені. У Дніпрі та Павлограді зафіксовані також влучання, повідомила місцева влада.

За словами голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, ворог в ніч проти 30 серпня завдав мінімум 12 ударів по місту спочатку "шахедами", а потім ракетами. Через це на деяких вулицях зникло світло, зайнялися пожежі в кількох районах.

За даними рятувальників, зафіксовано влучання у два п’ятиповерхові та п’ять приватних житлових будинків, пошкоджені будівлі промислових підприємств.

За попередніми даними, загинула одна людина, ще шістьох вдалося врятувати пожежникам. Федоров зазначив, що станом на 06:33 відомо про 14 поранених дорослих і двох дітей. Вісім осіб госпіталізовані, серед них 10-річний хлопчик і 16-річна дівчина.

Під ранок під масованою атакою були Дніпро й Павлоград, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. Було чутно кілька вибухів, однак наслідки ще уточнюються.

Через російську атаку Польща задіяла власну та союзну авіацію. В небо підіймали чергові пари винищувачів, також у найвищий стан готовності були приведені наземні системи протиповітряної оборони й радіолокаційної розвідки.

"Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки в районах, що межують із зонами, що розташовані під загрозою виникнення атаки", – повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.

ДОПОВНЕНО о 07:24. В Запоріжжі відомо про 22 поранених, серед них троє дітей – хлопчики 9 та 10 років і дівчинка 16 років. По місту було завдано сім ракетних ударів.

ДОПОВНЕНО о 08:15. У Дніпрі та Павлограді пошкоджені інфраструктурні об'єкти, і на них виникли пожежі через атаку РФ, повідомив Лисак. В Дніпрі зайнялися приватний будинок і господарська споруда, побита літня кухня.

Росіяни атакували регіон ракетами й дронами.

Атака по Запоріжжю (Фото: ДСНС)

Атака по Запоріжжю (Фото: ДСНС)

Атака по Запоріжжю (Фото: ДСНС)

Наслідки атаки (Фото: Запорізька ОВА)

Наслідки атаки (Фото: Запорізька ОВА)

Наслідки атаки (Фото: Запорізька ОВА)

Атака по Дніпру (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)