У Дніпрі дрони Росії пошкодили пожежну частину та поранили двох осіб, в області є загиблі – фото
У Дніпрі через нічну ворожу атаку дронів пошкоджено пожежну частину, також поранено двох мешканців міста. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Росія атакувала Дніпро дронами в ніч проти 29 серпня. В місті виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані. Також пошкоджено інфраструктурний об'єкт.
Внаслідок цього постраждали двоє чоловіків: 46-річний у важкому стані, а 69-річний у стані середньої тяжкості. Обох доправили до лікарні.
В області через ворожий обстріл загинули дві жінки та чоловік, ще 50-річна мешканка Синельниківського району постраждала. Під атакою були населені пункти Васильківської громади: Межівськ, Слов'янськ і Покровськ.
"Загорілося на території підприємства, а також приватні будинки і суха трава. Понівечені й АЗС та авто", – зазначив Лисак.
Також росіяни вдарили дроном по Новопільській громаді Криворізького району. Там виникла пожежа, яку оперативно загасили. FPV-дронами ворог вдарив по Нікопольському району, влучив по Марганецькій, Мирівській і Покровській громадах.
Рятувальники зазначили, що роботи в регіоні ще тривають. Сили протиповітряної оборони збили в регіоні вісім ворожих дронів.
- Станом на ранок 29 серпня до 23 осіб зросла кількість загиблих у Києві через обстріл 28 серпня. З-під руїн багатоповерхівки витягнули 22 загиблих.
