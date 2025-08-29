У Дніпрі дрони Росії пошкодили пожежну частину та поранили двох осіб, в області є загиблі – фото

Наслідки атаки на Дніпропетровщину (Фото: ДСНС)

У Дніпрі через нічну ворожу атаку дронів пошкоджено пожежну частину, також поранено двох мешканців міста. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Росія атакувала Дніпро дронами в ніч проти 29 серпня. В місті виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані. Також пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Внаслідок цього постраждали двоє чоловіків: 46-річний у важкому стані, а 69-річний у стані середньої тяжкості. Обох доправили до лікарні.

В області через ворожий обстріл загинули дві жінки та чоловік, ще 50-річна мешканка Синельниківського району постраждала. Під атакою були населені пункти Васильківської громади: Межівськ, Слов'янськ і Покровськ.

"Загорілося на території підприємства, а також приватні будинки і суха трава. Понівечені й АЗС та авто", – зазначив Лисак.

Також росіяни вдарили дроном по Новопільській громаді Криворізького району. Там виникла пожежа, яку оперативно загасили. FPV-дронами ворог вдарив по Нікопольському району, влучив по Марганецькій, Мирівській і Покровській громадах.

Рятувальники зазначили, що роботи в регіоні ще тривають. Сили протиповітряної оборони збили в регіоні вісім ворожих дронів.

Пожежа в Синельниківському районі (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Фото: ДСНС