В Днепре дроны РФ повредили пожарную часть и ранили двух человек, в области есть жертвы
В Днепре из-за ночной вражеской атаки дронов повреждена пожарная часть, также ранены двое жителей города. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Сергей Лысак.
Россия атаковала Днепр дронами в ночь на 29 августа. В городе возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы. Также поврежден инфраструктурный объект.
В результате этого пострадали двое мужчин: 46-летний в тяжелом состоянии, а 69-летний в состоянии средней тяжести. Обоих доставили в больницу.
В области из-за вражеского обстрела погибли две женщины и мужчина, еще 50-летняя жительница Синельниковского района пострадала. Под атакой были населенные пункты Васильковской общины: Межевск, Славянск и Покровск.
"Загорелось на территории предприятия, а также частные дома и сухая трава. Повреждены АЗС и авто", – отметил Лысак.
Также россияне ударили дроном по Новопольской общине Криворожского района. Там возник пожар, который оперативно потушили. FPV-дронами враг ударил по Никопольскому району, попал по Марганецкой, Мировской и Покровской общинах.
Спасатели отметили, что работы в регионе еще продолжаются. Силы противовоздушной обороны сбили в регионе восемь вражеских дронов.
