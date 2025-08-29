В Днепре дроны РФ повредили пожарную часть и ранили двух человек, в области есть жертвы

Последствия атаки на Днепропетровскую область (Фото: ГСЧС)

В Днепре из-за ночной вражеской атаки дронов повреждена пожарная часть, также ранены двое жителей города. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Сергей Лысак.

Россия атаковала Днепр дронами в ночь на 29 августа. В городе возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы. Также поврежден инфраструктурный объект.

В результате этого пострадали двое мужчин: 46-летний в тяжелом состоянии, а 69-летний в состоянии средней тяжести. Обоих доставили в больницу.

В области из-за вражеского обстрела погибли две женщины и мужчина, еще 50-летняя жительница Синельниковского района пострадала. Под атакой были населенные пункты Васильковской общины: Межевск, Славянск и Покровск.

"Загорелось на территории предприятия, а также частные дома и сухая трава. Повреждены АЗС и авто", – отметил Лысак.

Также россияне ударили дроном по Новопольской общине Криворожского района. Там возник пожар, который оперативно потушили. FPV-дронами враг ударил по Никопольскому району, попал по Марганецкой, Мировской и Покровской общинах.

Спасатели отметили, что работы в регионе еще продолжаются. Силы противовоздушной обороны сбили в регионе восемь вражеских дронов.

Пожар в Синельниковском районе (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Пожар в Синельниковском районе (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Фото: ГСЧС