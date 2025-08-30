В Киевской области повреждена железная дорога из-за атаки России, задерживают поезда
В результате ночного обстрела 30 августа в Киевской области повреждена железнодорожная инфраструктура. Из-за этого задерживаются поезда, сообщили в Укрзалізниці.
Ряд поездов прибудет на станцию Киев с опозданием от двух часов и более.
Речь идет о рейсах:
→ №74 Перемышль – Харьков;
→ №24 Хелм – Киев;
→ №144 Рахов – Сумы;
→ №2 Ивано-Франковск – Харьков;
→ №21 Харьков – Львов;
→ №106 Одесса – Киев.
"Железнодорожники приступили к восстановлению инфраструктуры и постараются сделать все, чтобы как можно скорее вернуться к стандартному графику", – отметили в Укрзалізниці.
- В ночь на 30 августа Россия атаковала Украину ракетами и дронами. Известно о попадании и погибшем в Запорожье, взрывы слышали и в Днепропетровской области.
- Польша поднимала авиацию для защиты из-за комбинированной атаки врага.
