В Киевской области повреждена железная дорога из-за атаки России, задерживают поезда

Задерживаются как международные поезда из Польши, так и внутренние, которые идут с запада страны

Поезд (Иллюстративное фото: t.me/UkrzalInfo)

В результате ночного обстрела 30 августа в Киевской области повреждена железнодорожная инфраструктура. Из-за этого задерживаются поезда, сообщили в Укрзалізниці.

Ряд поездов прибудет на станцию Киев с опозданием от двух часов и более.

Речь идет о рейсах:

→ №74 Перемышль – Харьков;

→ №24 Хелм – Киев;

→ №144 Рахов – Сумы;

→ №2 Ивано-Франковск – Харьков;

→ №21 Харьков – Львов;

→ №106 Одесса – Киев.

"Железнодорожники приступили к восстановлению инфраструктуры и постараются сделать все, чтобы как можно скорее вернуться к стандартному графику", – отметили в Укрзалізниці.