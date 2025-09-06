Поїзди краматорського напрямку 7 вересня рухатимуться із затримками

Повністю відкрито рух потягів у напрямку Слов'янську зі зниженою швидкістю

Поїзд (Фото: Depositphotos)

Поїзди краматорського напрямку 6 та 7 вересня рухатимуться з деякими затримками через російський обстріл. Про це повідомила Укрзалізниця.

В державній компанії заявили, що відновлення колій після ворожої атаки триває. Станом на вечір суботи, 6 вересня, повністю відкрито рух у напрямку Слов'янську зі зниженою швидкістю.

"Контактну мережу відновлено після обстрілу, проте ситуація в регіоні мінлива, тому наші резервні теплотяги готові підстрахувати", – додали в Укрзалізниці.

Водночас 6-7 вересня поїзди краматорського напрямку рухатимуться з деякими затримками. В Укрзалізниці запевнили, що дбають про стикування для пасажирів, у яких заплановані пересадки.

"Наприклад, притримали відправлення поїзда №97 Київ-Ковель для пересадки пасажирів з краматорського інтерсіті. До Ковеля плануємо наздогнати графік", – йдеться у повідомленні.

Росія зранку 6 вересня атакувала залізничну інфраструктуру Донецької області. Через знеструмлення затримувалися поїзди приміського та далекого сполучення.