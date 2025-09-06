У Запоріжжі вже 15 постраждалих через російську дронову атаку

Чотири людини госпіталізовані у Запоріжжі 6 вересня через удари Росії безпілотниками

Наслідки атаки (Фото: Запорізька ОВА)

У Запоріжжі різко збільшилась кількість постраждалих через російську дронову атаку ввечері в суботу, 6 вересня. Про це повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його інформацією, 15 людей дістали поранень внаслідок ворожої атаки на місто.

Чотири людини госпіталізовані, ще 11 – лікуються амбулаторно. Медики надають всю необхідну допомогу кожному.

Раніше Федоров повідомляв, що є підтверджені влучання семи "шахедів". Однак частину дронів вдалося збити.

Значних руйнувань зазнав дитячий садок – майже 80% будівлі знищено. Також пошкоджено один з об’єктів критичної інфраструктури, приватні та багатоповерхові будинки.

Вдень у четвер, 4 вересня, росіяни вдарили безпілотником по Запоріжжю, поранивши чотирьох людей.

6 вересня Зеленський повідомив, що росіяни від початку місяця застосували проти України понад 1300 ударних дронів.