У Запоріжжі вже 15 постраждалих через російську дронову атаку
У Запоріжжі різко збільшилась кількість постраждалих через російську дронову атаку ввечері в суботу, 6 вересня. Про це повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
За його інформацією, 15 людей дістали поранень внаслідок ворожої атаки на місто.
Чотири людини госпіталізовані, ще 11 – лікуються амбулаторно. Медики надають всю необхідну допомогу кожному.
Раніше Федоров повідомляв, що є підтверджені влучання семи "шахедів". Однак частину дронів вдалося збити.
Значних руйнувань зазнав дитячий садок – майже 80% будівлі знищено. Також пошкоджено один з об’єктів критичної інфраструктури, приватні та багатоповерхові будинки.
- Вдень у четвер, 4 вересня, росіяни вдарили безпілотником по Запоріжжю, поранивши чотирьох людей.
- 6 вересня Зеленський повідомив, що росіяни від початку місяця застосували проти України понад 1300 ударних дронів.
