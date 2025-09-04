Росіяни вдарили дроном по Запоріжжю: є постраждалі – фото, відео

Наслідки атаки (Фото: Запорізька ОВА)

Вдень у четвер, 4 вересня, росіяни вдарили безпілотником по Запоріжжю, поранивши людей. Про це повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Об 11:12 глава ОВА повідомив про трьох постраждалих мешканців Запоріжжя в результаті дронової атаки.

Згодом він заявив, що до чотирьох збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Жінкам надана необхідна допомога, уточнив Федоров. Також він опублікував фото та відео з наслідками удару.

Фото: Запорізька ОВА

Фото: Запорізька ОВА