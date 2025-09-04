Росіяни вдарили дроном по Запоріжжю: є постраждалі – фото, відео
Вдень у четвер, 4 вересня, росіяни вдарили безпілотником по Запоріжжю, поранивши людей. Про це повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Об 11:12 глава ОВА повідомив про трьох постраждалих мешканців Запоріжжя в результаті дронової атаки.
Згодом він заявив, що до чотирьох збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.
Жінкам надана необхідна допомога, уточнив Федоров. Також він опублікував фото та відео з наслідками удару.
- У ніч проти 3 вересня російська армія масовано атакувала Україну. Через атаку Росії постраждали Кіровоградська, Івано-Франківська та Хмельницька області. Також вибухи лунали у Львові й Луцьку. Польща підіймала свою авіацію.
- Окупанти спрямували на українські регіони 526 засобів ураження, серед них більш ніж 500 ударних дронів і 24 ракети.
