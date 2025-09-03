Росія масовано атакувала Україну: Польща підіймала авіацію, затримують десятки потягів

За попередніми даними, постраждали чотири залізничника, інформації про загиблих немає

ППО (Ілюстративне фото: Генштаб)

У ніч проти 3 вересня Росія атакувала Україну ракетами та дронами. Вибухи лунали в Хмельницькому, Кіровоградській і Київській областях, через що Польща підіймала авіацію.

Мер Хмельницького Олександр Симчишин повідомив, що в місті працювала протиповітряна оборона, проте є пошкодження й виникли загоряння. Рятувальники працюють на місцях, у будинках пошкоджені вікна. Інформація про постраждалих чи загиблих не надходила.

У Деснянському районі Києва впав дрон, повідомив голова міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Попередньо без пожежі та руйнувань. А в області під атакою був Вишгород, повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник.

У місті загорілися уламки збитого БпЛА між житловими багатоповерхівками. Пошкоджений автомобіль і скління будинків, пожежу ліквідували. За попередніми даними, постраждалих немає.

Як повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, Росія дронами атакувала Знамʼянську громаду, зокрема об'єкт Укрзалізниці. У приватних будинках виникли займання, але, за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Через атаку на залізничну інфраструктуру постраждали четверо залізничників, повідомили в УЗ, вони в лікарні у задовільному стані. Внаслідок пошкоджень можуть бути затримані понад два десятки потягів:

→ №76 Кривий Ріг – Київ,

→ №75 Київ – Кривий Ріг,

→ №79 Дніпро – Львів,

→ №791 Кременчук – Київ,

→ №790 Кропивницький – Київ,

→ №121 Херсон – Краматорськ,

→ №85 Запоріжжя – Львів,

→ №38 Київ – Запоріжжя,

→ №37 Запоріжжя – Київ,

→ №51 Запоріжжя – Одеса,

→ №789 Кропивницький – Київ,

→ №119 Дніпро – Хелм,

→ №31 Запоріжжя – Перемишль,

→ №59 Харків – Одеса,

→ №65/165 Харків – Черкаси, Умань,

→ №102 Краматорськ – Херсон,

→ №80 Львів – Дніпро,

→ №120 Хелм – Дніпро,

→ №86 Львів – Запоріжжя,

→ №8 Одеса – Харків,

→ №54 Одеса – Дніпро,

→ №254 Одеса – Кривий Ріг.

"Традиційно залізничники якомога оперативніше намагатимуться відновити пошкоджену інфраструктуру і зроблять усе, щоб скоротити час затримки поїздів", – зазначили в УЗ.

Через комбіновану російську атаку Польща для безпеки свого повітряного простору підіймала власні й союзні літаки. Окрім цього, у стан найвищого рівня готовності були приведені наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки, повідомило Оперативне командування Збройних сил країни.

Також гучно було у Львові близько 03:00, повідомляв мер Андрій Садовий, і в Луцьку – збивали дрони, зазначав міський голова Ігор Поліщук.

Станом на 06:20 в Повітряних силах України повідомляли, що ще фіксуються ракети в повітряному просторі країни, тримають курс на захід.