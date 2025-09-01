Відбулося засідання Ради Україна-НАТО після російських ударів: Київ запевнили у підтримці

Атаки окупантів демонструють, що у Москви немає прагнення до миру, зауважили партнери

Ілюстративне фото: Depositphotos

Реагуючи на останні удари окупантів по Україні, держави-члени НАТО заявили, що продовжать працювати над забезпеченням України необхідним озброєнням. Про це вони повідомили на позачерговому засіданні Ради Україна-НАТО у форматі Політичного комітету, скликаному на запит Києва, передає Міністерство закордонних справ.

"Представники держав-членів НАТО рішуче засудили масовані російські обстріли українських міст, цивільних об’єктів та громадян, підкресливши, що такі дії Росії демонструють відсутність прагнення до миру. Вони також зазначили, що необхідно посилювати тиск на РФ, та запевнили, що й надалі підтримуватимуть Україну й працюватимуть над забезпеченням сталого та своєчасного постачання Україні необхідного озброєння", – йдеться у публікації.

Також, враховуючи наближення зими й опалювального сезону, союзники наголосили на важливості захисту української енергетичної інфраструктури й запевнили, що надаватимуть Києву підтримку, необхідну для цього.

До засідання онлайн доєдналися заступник міністра оборони Сергій Боєв та заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв: "Українські посадовці детально поінформували союзників про поточну безпекову ситуацію, оцінку актуальної тактики Росії та її подальші плани".

Посадовець МВС повідомив партнерам про наслідки нещодавніх російських атак проти України, кількість загиблих і поранених та масштаби руйнувань інфраструктури.

Заступник глави Міноборони акцентував, що Москва суттєво збільшує обсяги виробництва зброї, зокрема крилатих ракет, дронів та артилерії. Боєв зауважив, що Північна Корея та Іран продовжують надавати суттєву допомогу РФ – і це свідчить про негативний вплив російсько-української війни на глобальну безпеку.

"Українська сторона закликала держави-члени НАТО надати необхідну Україні допомогу у посиленні протиповітряної оборони, зокрема системи Patriot та ракети до них. Окремо було підкреслено потребу у далекобійних ракетах", – передає МЗС.

Також Київ закликав партнерів нарощувати обсяги інвестицій у його оборонну промисловість, зокрема у виготовлення дронів, зауваживши, що за умови достатнього фінансування Україна може виробляти "значну кількість" додаткових озброєнь.