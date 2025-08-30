Від нічної російської атаки постраждала більша частина областей України – Зеленський

Президент заявив, що замість того, щоб готуватися до переговорів, Росія підготувалася до нових атак

Атака по Україні (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Під атакою Росії в ніч проти 30 серпня опинилися більшість регіонів України – 14. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Від удару постраждали Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Рівненська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області.

"Багато було пожеж, переважно постраждала цивільна інфраструктура: будинки, підприємства. Майже 540 дронів, вісім балістичних та 37 ракет інших типів запустили росіяни проти звичайного життя", – зазначив президент.

У Запоріжжі ворог вдарив по п'ятиповерхівці, на місці працюють усі служби. Станом на 09:50 відомо про одну загиблу жінку та 24 постраждалих. За даними голови обласної військової адміністрації Івана Федорова, дев'ять постраждалих отримали легкі травми, 14 – травми середнього ступеня тяжкості, а один чоловік перебуває у важкому стані. У лікарнях на обстеженні перебувають 10 постраждалих, шість із них госпіталізовано.

Президент зазначив, що після міжнародної реакції на обстріл 28 серпня Росія знову показала, що "на слова їй начхати". Тепер Україна розраховує на реальні дії союзників.

"Зрозуміло чітко, що час, відведений для підготовки зустрічі на рівні лідерів, Москва використала для підготовки нових масованих ударів... Ця війна не припиниться від політичних заяв – потрібні справжні кроки. Ми чекаємо на дії Америки, Європи і всього світу", – заявив президент.

Він підкреслив, що єдиний спосіб знову відкрити вікно можливості для дипломатії – ввести жорсткі тарифи проти всіх, хто "накачує" армію Росії грошима, та санкції проти самої Москви.