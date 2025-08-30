От ночной российской атаки пострадала большая часть областей Украины – Зеленский

Президент заявил, что вместо того, чтобы готовиться к переговорам, Россия подготовилась к новым атакам

Атака по Украине (Фото: t.me/V_Zelenskiy_official)

Под атакой России в ночь на 30 августа оказались большинство регионов Украины – 14. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

От удара пострадали Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области.

"Много было пожаров, в основном пострадала гражданская инфраструктура: дома, предприятия. Почти 540 дронов, восемь баллистических и 37 ракет других типов запустили россияне против обычной жизни", – отметил президент.

В Запорожье враг ударил по пятиэтажке, на месте работают все службы. По состоянию на 09:50 известно об одной погибшей женщине и 24 пострадавших. По данным главы областной военной администрации Ивана Федорова, девять пострадавших получили легкие травмы, 14 – травмы средней степени тяжести, а один человек находится в тяжелом состоянии. В больницах на обследовании находятся 10 пострадавших, шесть из них госпитализированы.

Президент отметил, что после международной реакции на обстрел 28 августа Россия снова показала, что "на слова ей плевать". Теперь Украина рассчитывает на реальные действия союзников.

"Понятно четко, что время, отведенное для подготовки встречи на уровне лидеров, Москва использовала для подготовки новых массированных ударов... Эта война не прекратится от политических заявлений – нужны настоящие шаги. Мы ждем действий Америки, Европы и всего мира", – заявил президент.

Он подчеркнул, что единственный способ снова открыть окно возможности для дипломатии – ввести жесткие тарифы против всех, кто "накачивает" армию России деньгами, и санкции против самой Москвы.