В Ірані визнали співпрацю з Росією та Китаєм – хочуть запобігти відновлення санкцій ЄС

За словами міністра, ця співпраця нібито спрямована на те, щоб запобігти відновленню санкцій з боку Британії, Франції та Німеччини

Аббас Аракчі (Фото: EPA/ХОСЕ СЕНА ГУЛАО)

Іран співпрацює з Росією та Китаєм, щоб запобігти поновленню санкцій європейських країн через відновлення ядерної програми Тегерана. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, передає Barrons.

"Ми спробуємо запобігти цьому. Ми працюємо з Китаєм та Росією, щоб зупинити це. Якщо це не спрацює, і вони це застосують, у нас є інструменти для реагування. Ми обговоримо їх у належний час", - заявив Арагчі.

13 серпня Німеччина, Франція та Британія звернулися до ООН з листом, у якому повідомили про готовність відновити санкції проти Ірану.

У липні видання Axios писало, що США та європейські союзники домовилися встановити крайній термін для досягнення ядерної угоди з Іраном – серпень 2025 року.