Reuters: Проти Ірану можуть запровадити повторні санкції. Тегеран обіцяє відповісти

У Тегерані заявили, що Європа не має моральних і юридичних підстав вводити знову санкції

Ісмаїл Багаї (Фото: МЗС Ірану)

Іран погрожує відреагувати на будь-яке повторне введення санкцій Організації Об'єднаних Націй через ядерну програму, які може бути введено в рамках "механізму зворотної дії", передає Reuters.

Неназваний французький дипломатичний співрозмовник повідомив минулого тижня, що Євросоюзу доведеться відновити санкції проти Ірану в рамках "механізму зворотної дії", якщо не буде укладено ядерну угоду зі США.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Ірану Ісмаїл Багаї на пресконференції заявив, що запровадження санкцій не має правових і політичних підстав. Він звинуватив Європу в "грубих і суттєвих" порушеннях зобов'язань Угоди щодо іранської ядерної програми 2015 року.

"Загроза використання механізму "зворотної дії" зустріне адекватну та пропорційну відповідь з боку Ірану... Вони не виконали своїх зобов'язань, взятих у рамках СВПД, тому у них немає ні правових, ні моральних підстав вдаватися до цього механізму", – сказав Багаї.

"Механізм зворотної дії" – це процес, який передбачає поновлення санкцій ООН проти Ірану відповідно до ядерної угоди 2015 року, яка скасувала заходи в обмін на обмеження ядерної програми Ірану.