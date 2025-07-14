Reuters: Проти Ірану можуть запровадити повторні санкції. Тегеран обіцяє відповісти
Іран погрожує відреагувати на будь-яке повторне введення санкцій Організації Об'єднаних Націй через ядерну програму, які може бути введено в рамках "механізму зворотної дії", передає Reuters.
Неназваний французький дипломатичний співрозмовник повідомив минулого тижня, що Євросоюзу доведеться відновити санкції проти Ірану в рамках "механізму зворотної дії", якщо не буде укладено ядерну угоду зі США.
Офіційний представник Міністерства закордонних справ Ірану Ісмаїл Багаї на пресконференції заявив, що запровадження санкцій не має правових і політичних підстав. Він звинуватив Європу в "грубих і суттєвих" порушеннях зобов'язань Угоди щодо іранської ядерної програми 2015 року.
"Загроза використання механізму "зворотної дії" зустріне адекватну та пропорційну відповідь з боку Ірану... Вони не виконали своїх зобов'язань, взятих у рамках СВПД, тому у них немає ні правових, ні моральних підстав вдаватися до цього механізму", – сказав Багаї.
"Механізм зворотної дії" – це процес, який передбачає поновлення санкцій ООН проти Ірану відповідно до ядерної угоди 2015 року, яка скасувала заходи в обмін на обмеження ядерної програми Ірану.
- 3 липня у МЗС Ірану повідомили, що Тегеран після атаки США на ядерні об'єкти все ще бачить шанс на мирні переговори з Трампом.
- 10 липня в Ізраїлі заявили, що знову завдадуть удару по Ірану, якщо Тегеран загрожуватиме йому.
- 13 липня глава МЗС Ірану заявив, що країна готова відновити переговори щодо ядерної угоди за умови, якщо не буде нових атак.
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