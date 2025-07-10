Ізраїль заявив про готовність ударити по Ірану з більшою силою у разі потреби
Ізраїль знову завдасть удару по Ірану, якщо Тегеран загрожуватиме йому. Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац на церемонії випуску курсантів Повітряних сил, передає The Jerusalem Post.
"Довга рука Ізраїлю наздожене вас у Тегерані, Тебрізі, Ісфахані та в будь-якому місці, де ви спробуєте загрожувати Ізраїлю або завдати йому шкоди. Сховатися ніде. Якщо нам доведеться повернутися, ми зробимо це ще більшою силою", – заявив міністр оборони.
Командувач Військово-повітряних сил Ізраїлю Томер Бар заявив, що військова кампанія ще не закінчена і країна готова діяти знову "у будь-який час, коли це буде потрібно".
"Ми подолали відстань у 1800 кілометрів і перетворили Іран із країни "третього кола" [далекої] на країну "першого кола" [близької]", – сказав він.
- 8 липня Axios повідомляв, що Ізраїль готується завдати удару по Ірану у разі відновлення ядерної програми. Адміністрація Трампа підтримала б нові атаки за певних умов.
- Президент Ірану заявив, що Ізраїль намагався вбити його під час 12-денної операції "Висхідний лев". Було завдано удару по району, де проходила зустріч президента.