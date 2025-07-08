Президент Ірану заявив, що Ізраїль намагався вбити його

Масуд Пезешкіан (Фото: x.com/drpezeshkian)

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що Ізраїль намагався вбити його під час 12-денної операції "Висхідний лев". Про це він сказав у інтерв'ю американському журналісту Такер Карлсон.

"Вони намагалися, так, і діяли відповідно. Але зазнали невдачі", – сказав президент і підкреслив, що за цим стояли не США, а саме Ізраїль.

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За його словами, спроба відбулася, коли він був на зустрічі, "обговорюючи шляхи поступу вперед" – Ізраїль намагався бомбардувати район, де вона проходила. Пезешкіан припустив, що ізраїльські сили було попереджено "розвідкою шпигунів".

Президент Ірану заявив, що не боїться пожертвувати собою та пролити кров, захищаючи країну.

"Я готовий віддати своє життя, віддати кров за це. І ніхто тут, я маю на увазі, ніхто з чиновників не боїться втратити своє життя під час оборони", – сказав він.

Також Пезешкіан заявив, що Іран залишається відкритим для відновлення дипломатії зі США з приводу ядерної програми, попри атаку на ядерні об'єкти.