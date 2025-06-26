Ізраїль планував ліквідувати верховного лідера Ірану
Ізраїль міг би вбити верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї, якби така можливість виникла під час 12-денної операції "Висхідний лев". Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац, повідомляє Times of Israel.
За його словами, якби верховний лідер Ірану опинився в полі зору ізраїльської армії, його б уже ліквідували.
"Але Хаменеї це зрозумів, пішов у підпілля на дуже велику глибину і розірвав контакти з командирами, які замінили тих, яких було ліквідовано. Тому зрештою оперативної можливості не було", – підсумував Кац.
На запитання про те, чи просив Ізраїль дозволу у США на подібні дії, глава Міністерства оборони відповів, що для таких операцій країні не потрібен дозвіл Америки.
- 17 червня президент США Дональд Трамп зажадав негайної капітуляції Ірану і натякнув на ймовірну ліквідацію Хаменеї.
- 23 червня Reuters повідомив, що верховний лідер Ірану передав Путіну листа з проханням про допомогу після атаки США 22 червня. Однак чого саме Іран просив у Росії, невідомо.