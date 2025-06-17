Трамп вимагає капітуляції Ірану і натякає на можливе вбивство верховного лідера

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/Alexander Drago)

Президент США Дональд Трамп вимагає беззастережної капітуляції від Ірану і натякнув на можливу ліквідацію верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї. Про це він заявив у соцмережі Truth Social.

"Ми точно знаємо, де переховується так званий верховний лідер. Він є легкою мішенню, але там він у безпеці – ми не збираємося його діставати (вбивати!). Принаймні поки що", – написав він.

Також Трамп зазначив, що не хоче, аби ракети летіли по цивільному населенню або американським солдатам. Він підкреслив, що терпець уривається.

Президент США заявив, що наразі небо Ірану перебуває під "повним та тотальним" контролем. У Тегерана було багато "хороших небесних трекерів" та іншого оборонного обладнання, але, за його словами, це не йде ні в яке порівняння з "американськими штучками".

"Ніхто не робить це краще за старі добрі США... Беззастережна капітуляція", – повідомив Трамп.