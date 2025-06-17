Трамп вважає "справжній кінець" кращим за припинення вогню між Ізраїлем та Іраном

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що прагне "справжнього кінця" конфлікту між Ізраїлем та Іраном, а не просто припинення вогню. Тим часом міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї може зіткнутися з долею президента Іраку Саддама Хусейна. Про це повідомляє CNN.

Трамп поспілкувався з журналістами на борту літака Air Force One, коли повертався до Вашингтона із саміту G7 у Канаді.

На запитання, що може бути кращим за припинення вогню між Ізраїлем та Іраном, він заявив про "кінець".

"Кінець, справжній кінець, а не припинення вогню. Кінець. Або повна відмова [від ядерної зброї]. Це теж нормально", – сказав президент США.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац на зустрічі високопоставлених ізраїльських військових чиновників у Тель-Авіві заявив, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї може зіткнутися з долею президента Іраку Саддама Хусейна.

"Я застерігаю іранського диктатора від продовження воєнних злочинів та обстрілу ракетами ізраїльських громадян. Він повинен пам’ятати, якою була доля диктатора в країні, що межує з Іраном, який обрав цей шлях проти держави Ізраїль", – сказав Кац.

Після вторгнення військ під проводом США до Іраку у 2003 році Саддам був схоплений та засуджений до смертної кари через повішення.