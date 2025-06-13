Ізраїль атакував Іран: розпочато операцію "Висхідний лев"

Ізраїльська армія стверджує, що атакує ядерні об'єкти Ірану. Попереджає своїх громадян, що Тегеран спробує напасти у відповідь

Фото: x.com/YaarGhadim

Ізраїль завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження. Про це у ніч проти 13 червня оголосила пресслужба ЦАХАЛ.

"Армія оборони Ізраїлю розпочала превентивний, точний, комбінований наступ, заснований на високоякісній розвідці, для удару по ядерній програмі Ірану та у відповідь на триваючу агресію іранського режиму проти Ізраїлю", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "десятки" літаків Військово-повітряних сил Ірану завершили перший етап, який містив удари по військових цілях, зокрема ядерних, в різних районах Ірану.

"Армія оборони Ізраїлю та відповідні органи готові до широкого спектру сценаріїв в обороні та наступі, які можуть знадобитися", – йдеться у повідомленні.

Ізраїль звинувачує Іран у тому, що той "роками проводить пряму й непряму кампанію терору проти держави Ізраїль, фінансуючи та спрямовуючи терористичну діяльність через своїх посередників по всьому Близькому Сходу, одночасно просуваючись до отримання ядерної зброї".

ЦАХАЛ стверджує, що іранський режим "очолює вісь, відповідальну за всі терористичні атаки проти держави Ізраїль з початку війни "Залізних мечів" (між Ізраїлем і ХАМАС. – Ред.), зокрема шляхом озброєння та фінансування терористичної організації ХАМАС, яка була відповідальна за різанину 7 жовтня [2023 року]".

Операцію проти Ірану Ізраїль назвав "Висхідний лев". ЦАХАЛ стверджує, що готував її давно, і всіма підрозділами докладено "безпрецедентних зусиль".

Начальник Генерального штабу Ізраїля Еяль Замір окремо звернувся до цивільних, зазначивши, що "це критично важлива операція", не схожа на жодну іншу, для запобігання "екзистенційній загрозі з боку ворога, який має намір нас знищити".

"Цивільні особи Ізраїлю, я не можу обіцяти абсолютного успіху – іранський режим спробує напасти на нас у відповідь, очікувані втрати будуть відрізнятися від тих, до яких ми звикли. Армія оборони Ізраїлю готова захищати ізраїльський внутрішній фронт, і я прошу вас бути відповідальними за себе, за свої родини й свої громади та слухати інструкції", – заявив він.

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до "хороброго іранського народу".

"Наша війна не з вами, Швидше, це з жорстоким диктаторським режимом. Я вірю, що день твого визволення близько. Коли це станеться, справжня дружба між нашими двома давніми народами знову розквітне", – заявив він.