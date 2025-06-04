Аятола Ірану: Тегеран не відмовиться від збагачення урану. Хто такі США, щоб вказувати

Аятола Алі Хаменеї (Фото: ЕРА / IRAN'S SUPREME LEADER OFFICE HANDOUT)

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що країна не відмовлятиметься від збагачення урану для укладання "ядерної угоди" зі США. Про це він сказав у телевізійній промові, присвяченій роковинам смерті засновника Ісламської Республіки аятоли Рухолли Хомейні, передає Reuters.

Хаменеї зазначив, що відмова від збагачення урану "на 100%" суперечить інтересам Ірану та "вірі в самостійність". Ця вимога є ключовою з боку США на переговорах щодо врегулювання багаторічної суперечки про ядерні амбіції Тегерана.

Він нічого не сказав про припинення переговорів зі США.

"Збагачення урану є ключем до нашої ядерної програми, і вороги зосередили свою увагу на збагаченні. Грубі та зарозумілі лідери Америки постійно вимагають, щоб у нас не було ядерної програми. Хто ви такі, щоб вирішувати, чи слід Ірану займатися збагаченням?" – заявив аятола.

Хаменеї має вирішальне слово з усіх державних питань.