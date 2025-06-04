Аятола Ірану: Тегеран не відмовиться від збагачення урану. Хто такі США, щоб вказувати
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що країна не відмовлятиметься від збагачення урану для укладання "ядерної угоди" зі США. Про це він сказав у телевізійній промові, присвяченій роковинам смерті засновника Ісламської Республіки аятоли Рухолли Хомейні, передає Reuters.
Хаменеї зазначив, що відмова від збагачення урану "на 100%" суперечить інтересам Ірану та "вірі в самостійність". Ця вимога є ключовою з боку США на переговорах щодо врегулювання багаторічної суперечки про ядерні амбіції Тегерана.
Він нічого не сказав про припинення переговорів зі США.
"Збагачення урану є ключем до нашої ядерної програми, і вороги зосередили свою увагу на збагаченні. Грубі та зарозумілі лідери Америки постійно вимагають, щоб у нас не було ядерної програми. Хто ви такі, щоб вирішувати, чи слід Ірану займатися збагаченням?" – заявив аятола.
Хаменеї має вирішальне слово з усіх державних питань.
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