В Ірані готові підписати ядерну угоду зі США в обмін на зняття економічних санкцій

Іран зобов’яжеться ніколи не створювати ядерної зброї, сказав радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані

Алі Шахмані (Фото: STR/EPA)

Іран готовий підписати ядерну угоду з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом на певних умовах в обмін на скасування економічних санкцій. Про це в інтерв'ю NBC News повідомив головний політичний і військовий радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

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Посадовець сказав, що Іран зобов’яжеться ніколи не створювати ядерної зброї, позбудеться своїх запасів високозбагаченого урану, погодиться збагачувати уран лише до нижчих рівнів, необхідних для цивільного використання, і дозволить міжнародним інспекторам контролювати процес в обмін на негайне зняття всіх економічних санкцій з Ірану.

На запитання, чи погодиться Іран підписати угоду негайно, якщо ці умови будуть виконані, Шамхані відповів: "Так".

Його коментарі, здається, є найчіткішою публічною заявою найближчого оточення верховного лідера Ірану Алі Хаменеї щодо очікувань і готовності Ірану досягти угоди. Аятола має останнє слово з усіх питань національної безпеки, зазначили журналісти.

"Це все ще можливо. Якщо американці діятимуть, як вони кажуть, у нас, безумовно, можуть бути кращі відносини", – сказав Шамхані, додавши, що "це може призвести до кращої ситуації в найближчому майбутньому".

Водночас Шамхані висловив розчарування тоном і постійними погрозами Трампа.

"Він говорить про оливкову гілку, яку ми не бачили. Це все колючий дріт", – сказав він.