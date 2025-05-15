В Ірані готові підписати ядерну угоду зі США в обмін на зняття економічних санкцій
Іран готовий підписати ядерну угоду з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом на певних умовах в обмін на скасування економічних санкцій. Про це в інтерв'ю NBC News повідомив головний політичний і військовий радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані.
Посадовець сказав, що Іран зобов’яжеться ніколи не створювати ядерної зброї, позбудеться своїх запасів високозбагаченого урану, погодиться збагачувати уран лише до нижчих рівнів, необхідних для цивільного використання, і дозволить міжнародним інспекторам контролювати процес в обмін на негайне зняття всіх економічних санкцій з Ірану.
На запитання, чи погодиться Іран підписати угоду негайно, якщо ці умови будуть виконані, Шамхані відповів: "Так".
Його коментарі, здається, є найчіткішою публічною заявою найближчого оточення верховного лідера Ірану Алі Хаменеї щодо очікувань і готовності Ірану досягти угоди. Аятола має останнє слово з усіх питань національної безпеки, зазначили журналісти.
"Це все ще можливо. Якщо американці діятимуть, як вони кажуть, у нас, безумовно, можуть бути кращі відносини", – сказав Шамхані, додавши, що "це може призвести до кращої ситуації в найближчому майбутньому".
Водночас Шамхані висловив розчарування тоном і постійними погрозами Трампа.
"Він говорить про оливкову гілку, яку ми не бачили. Це все колючий дріт", – сказав він.
- 2 травня 2025 року Рубіо заявив, що Іран має відмовитися від збагачення урану та розробки ракет далекого радіусу дії, а також допустити американських інспекторів на свої об'єкти.
- 10 травня Віткофф сказав, що США можуть вийти з ядерних переговорів з Іраном, якщо не буде досягнуто прогресу.