Глава МАГАТЕ вважає, що Іран "недалеко" від того, щоб мати ядерну зброю

Рафаель Гроссі (Фото: Heinz-Peter Bader/EPA)

Наразі в Ірану немає ядерної зброї, однак Тегеран "недалеко" від того, щоб її створити. Про це повідомив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в інтерв'ю французькому виданню Le Monde.

"Хоча Іран має достатньо матеріалу для створення не однієї, а кількох бомб, він ще не має ядерної зброї. Це як пазл, у них є шматочки, і вони одного разу можуть їх зібрати", – сказав Гроссі.

Він додав, що попереду ще довгий шлях.

"Але вони недалеко від цього, це треба визнати", – акцентував глава МАГАТЕ.

За його словами, протягом останніх чотирьох років спостерігається стійке прискорення з боку Ірану в цій сфері.

Гроссі 16 квітня перебуває з офіційним візитом в Ірані. В інтерв’ю, яке глава МАГАТЕ дав напередодні поїздки, він зазначив, що хоче бачити свою організацію залученою до діалогу, розпочатого в Омані між Іраном і США щодо ядерної угоди.

"Усі погоджуються, що участь МАГАТЕ завжди важлива, незалежно від характеру дискусій. Без нас будь-яка угода – лише папірець. Щоб це було значущим, потрібна надійна система перевірки та моніторингу, яку можемо надати лише ми", – уточнив Гроссі.