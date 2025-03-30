Іран проти прямих переговорів із Вашингтоном – Трамп погрожує бомбардуванням та митами

Президент Ірану Масуд Пезешкіян (Фото: EPA)

Іран відкидає прямі переговори зі США щодо своєї ядерної програми, яка стрімко розвивається. З такою заявою виступив президент країни Масуд Пезешкіян, передає агенція Associated Press.

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Фактично, це перша відповідь Тегерана на лист, надісланий американським президентом Дональдом Трампом до верховного лідера країни Алі Хаменеї.

Пезешкіян заявив, що відповідь Ірану, передана через Оман, залишає відкритою можливість непрямих переговорів із Вашингтоном. Водночас такі перемовини не досягнули прогресу після того, як Трамп під час своєї першої каденції в односторонньому порядку вивів Америку з ядерної угоди Ірану зі світовими державами у 2018 році.

Як зауважує AP, зараз, коли США завдають інтенсивних авіаударів по підтримуваному Іраном угрупованню хуситів у Ємені, ризик воєнних дій, спрямованих проти ядерної програми Тегерана, залишається на порядку денному.

"Ми не уникаємо переговорів; саме порушення обіцянок досі викликало у нас проблеми. Вони [США] повинні довести, що можуть збудувати довіру", – зазначив президент Ірану.

Білий дім, Державний департамент та інші американські посадовці поки що не відреагували на цю заяву.

ОНОВЛЕНО. Трамп в інтерв'ю NBC News пригрозив Ірану "бомбардуванням" та "вторинними митами", якщо країна не погодиться на угоду зі США, яка б гарантувала, що Тегеран не буде розробляти ядерну зброю.

"Якщо вони не укладуть угоду – буде бомбардування. Це буде бомбардування, яке вони ніколи раніше не бачили", – розповів президент США.

Американський лідер зазначив, що посадовці двох країн ведуть переговори.