"Я не буду їх бомбити". Трамп заявив про готовність укласти угоду з Іраном

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про бажання укласти з Іраном угоду щодо неядерного статусу. Про це він розповів у коментарі газеті New York Post на борту президентського літака у п’ятницю.

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"Я хотів би, щоб з Іраном було укладено угоду щодо неядерного [статусу]. Я б віддав перевагу цьому, ніж розбомбити його до біса. Вони не хочуть помирати. Ніхто не хоче помирати. Якби ми уклали угоду, Ізраїль не бомбив би їх", – наголосив Трамп.

Водночас американський президент не став розкривати подробиці будь-яких потенційних переговорів з Іраном.

"У певному сенсі мені не подобається говорити вам те, що я збираюся їм сказати. Знаєте, це неприємно", – додав він.

"Я міг би сказати те, що я повинен їм сказати, і я сподіваюся, що вони вирішать, що не збираються робити те, що вони зараз думають зробити. І я вважаю, що вони справді будуть щасливі", – продовжив президент США.

Щодо того, що він запропонує Ірану натомість, Трамп сказав: "Я не можу цього сказати, тому що це надто неприємно. Я не буду їх бомбити".