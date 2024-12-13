WSJ: У Трампа обговорюють можливість ударів по Ірану через розробку ядерної зброї

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зважує варіанти, як перешкодити Ірану створити ядерну зброю, включно з можливістю превентивних авіаударів, кроком, який порушить давню політику стримування Тегерана за допомогою дипломатії та санкцій. Про це повідомила газета The Wall Street Journal із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних із цим питанням.

Варіант військового удару по ядерних обʼєктах зараз більш серйозно розглядається деякими членами перехідної команди Трампа, зважуючи такі факти, як падіння режиму диктатора Башара Асада – союзника Тегерана в Сирії, майбутнє американських військ у регіоні й знищення Ізраїлем бойовиків Хезболли й ХАМАС.

Послаблення регіональних позицій Ірану і нещодавнє викриття бурхливої ядерної діяльності Тегерана прискорили внутрішні дискусії, стверджують співрозмовники. Однак всі обговорення щодо цього питання поки на ранніх стадіях, додають вони.

За словами двох співрозмовників, у телефонній розмові Трамп сказав премʼєр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу, що він стурбований іранським ядерним проривом. Новообраний президент США хоче мати плани, які не призведуть до нової війни, особливо такої, що може втягнути американських військових, оскільки удари по ядерних обʼєктах Тегерана можуть завести США та Іран на шлях зіткнення.

Перехідна команда Трампа розробляє те, що вона називає стратегією "Максимального тиску 2.0". Вона полягає в продовженні підходу його першого терміну, зосередженого на суворих економічних санкціях. Цього разу Трамп і його помічники розробляють військові заходи, які можуть стати центральними для його кампанії проти Ірану, хоча все ще в поєднанні з жорсткішими фінансовими обмеженнями.

Чотири особи, знайомі з планом, повідомили, що під час обговорень, зокрема під час деяких переговорів із Трампом, виникли два варіанти.

Перший – передбачає посилення військового тиску шляхом відправлення на Близький Схід більшої кількості американських сил, військових літаків і кораблів. США також могли б продавати Ізраїлю сучасну зброю, наприклад, бомби для підриву бункерів, посилюючи свою наступальну вогневу міць, щоб вивести з ладу іранські ядерні об’єкти.

Загроза застосування військової сили, особливо в поєднанні з санкціями, запровадженими США, які можуть завдати шкоди економіці Ірану, й переконати Тегеран, що немає іншого вибору, окрім як дипломатично врегулювати кризу.

Альтернативний шлях полягає в спробі використати загрозу військової сили, особливо в поєднанні з американськими санкціями, щоб змусити Тегеран погодитися на дипломатичне врегулювання. Саме таку стратегію використовував Трамп у відносинах із Північною Кореєю під час свого першого терміну, хоча згодом дипломатія дала збій, пишуть журналісти.