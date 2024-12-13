WSJ: У Трампа обсуждают возможность ударов по Ирану из-за разработки ядерного оружия
Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп взвешивает варианты, как помешать Ирану создать ядерное оружие, включая возможность превентивных авиаударов, шаг, который нарушит давнюю политику сдерживания Тегерана посредством дипломатии и санкций. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных по этому вопросу.
Вариант военного удара по ядерным объектам сейчас более серьезно рассматривается некоторыми членами переходной команды Трампа, взвешивая такие факты, как падение режима диктатора Башара Асада – союзника Тегерана в Сирии, будущее американских войск в регионе и уничтожение Израилем боевиков Хезболлы и ХАМАС.
Ослабление региональных позиций Ирана и недавнее разоблачение бурной ядерной деятельности Тегерана ускорили внутренние дискуссии, утверждают собеседники. Однако все обсуждения по этому вопросу пока на ранних стадиях, добавляют они.
По словам двух собеседников, в телефонном разговоре Трамп сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что он обеспокоен иранским ядерным прорывом. Новоизбранный президент США хочет иметь планы, которые не приведут к новой войне, что может вовлечь американских военных, поскольку удары по ядерным объектам Тегерана могут завести США и Иран на путь столкновения.
Переходная команда Трампа разрабатывает то, что она называет стратегией "Максимального давления 2.0". Она заключается в продлении подхода его первого срока, сосредоточенного на серьезных экономических санкциях. На этот раз Трамп и его помощники разрабатывают военные мероприятия, которые могут стать центральными для его кампании против Ирана, хотя все еще в сочетании с более жесткими финансовыми ограничениями.
Четыре человека, знакомых с планом, сообщили, что в ходе обсуждения, в том числе во время некоторых переговоров с Трампом, возникли два варианта.
Первый – предполагает усиление военного давления путем отправки на Ближний Восток большего количества американских сил, военных самолетов и кораблей. США также могли бы продавать Израилю современное оружие, например, бомбы для взрыва бункеров, усиливая свою наступательную огневую мощь, чтобы вывести из строя иранские ядерные объекты.
Угроза применения военной силы, особенно в сочетании с санкциями, введенными США, которые могут нанести ущерб экономике Ирана, и убедить Тегеран, что нет иного выбора, кроме как дипломатически урегулировать кризис.
Альтернативный путь заключается в попытке использовать угрозу военной силы, особенно в сочетании с американскими санкциями, чтобы заставить Тегеран согласиться на дипломатическое урегулирование. Именно такую стратегию использовал Трамп в отношениях с Северной Кореей во время первого срока, хотя впоследствии дипломатия дала сбой, пишут журналисты.
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- 8 ноября Минюст США раскрыл детали дела о заговоре, организованном Ираном для убийства Трампа во время его кандидатства на президентский пост. Главным подозреваемым является 51-летний иранец Фархад Шакери, депортированный из США в 2008 году, но, как утверждается, продолжал действовать через сообщников в США.
- Министерство иностранных дел Ирана "категорически отвергло" обвинения Минюста США.