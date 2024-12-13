WSJ: У Трампа обсуждают возможность ударов по Ирану из-за разработки ядерного оружия

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп взвешивает варианты, как помешать Ирану создать ядерное оружие, включая возможность превентивных авиаударов, шаг, который нарушит давнюю политику сдерживания Тегерана посредством дипломатии и санкций. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных по этому вопросу.

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Вариант военного удара по ядерным объектам сейчас более серьезно рассматривается некоторыми членами переходной команды Трампа, взвешивая такие факты, как падение режима диктатора Башара Асада – союзника Тегерана в Сирии, будущее американских войск в регионе и уничтожение Израилем боевиков Хезболлы и ХАМАС.

Ослабление региональных позиций Ирана и недавнее разоблачение бурной ядерной деятельности Тегерана ускорили внутренние дискуссии, утверждают собеседники. Однако все обсуждения по этому вопросу пока на ранних стадиях, добавляют они.

По словам двух собеседников, в телефонном разговоре Трамп сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что он обеспокоен иранским ядерным прорывом. Новоизбранный президент США хочет иметь планы, которые не приведут к новой войне, что может вовлечь американских военных, поскольку удары по ядерным объектам Тегерана могут завести США и Иран на путь столкновения.

Переходная команда Трампа разрабатывает то, что она называет стратегией "Максимального давления 2.0". Она заключается в продлении подхода его первого срока, сосредоточенного на серьезных экономических санкциях. На этот раз Трамп и его помощники разрабатывают военные мероприятия, которые могут стать центральными для его кампании против Ирана, хотя все еще в сочетании с более жесткими финансовыми ограничениями.

Четыре человека, знакомых с планом, сообщили, что в ходе обсуждения, в том числе во время некоторых переговоров с Трампом, возникли два варианта.

Первый – предполагает усиление военного давления путем отправки на Ближний Восток большего количества американских сил, военных самолетов и кораблей. США также могли бы продавать Израилю современное оружие, например, бомбы для взрыва бункеров, усиливая свою наступательную огневую мощь, чтобы вывести из строя иранские ядерные объекты.

Угроза применения военной силы, особенно в сочетании с санкциями, введенными США, которые могут нанести ущерб экономике Ирана, и убедить Тегеран, что нет иного выбора, кроме как дипломатически урегулировать кризис.

Альтернативный путь заключается в попытке использовать угрозу военной силы, особенно в сочетании с американскими санкциями, чтобы заставить Тегеран согласиться на дипломатическое урегулирование. Именно такую стратегию использовал Трамп в отношениях с Северной Кореей во время первого срока, хотя впоследствии дипломатия дала сбой, пишут журналисты.