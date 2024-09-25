Разведка США предупредила Трампа об угрозах со стороны Ирана убить его

Правоохранительные органы работают над тем, чтобы обеспечить безопасность кандидата в президенты США

Дональд Трамп (Фото: ЕРА)

Сотрудники американской разведки предупредили кандидата в лидеры США от республиканцев Дональда Трампа о поступающих из Ирана реальных угрозах его жизни. Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба Трампа.

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Директор по коммуникациям предвыборной кампании Трампа Стивен Чунг заявил 24 сентября, что сотрудники Управления директора национальной разведки (ODNI) проинформировали бывшего президента о конкретных угрозах со стороны Ирана, направленных на его убийство с целью дестабилизации ситуации в США.

Чунг также отметил, что в последние месяцы эти угрозы стали более скоординированными, и все соответствующие правоохранительные органы работают над тем, чтобы обеспечить безопасность Трампа и предотвратить влияние на выборы.

В середине июля телеканал CNN сообщал, что спецслужбы США получили информацию о намерении Ирана убить Трампа.

30 июля 2024 года разведка США опубликовала отчет, в котором говорилось, что Россия, Китай и Иран пытаются повлиять на предстоящие президентские выборы в США, используя для пропаганды американцев и иностранцев.

10 августа штаб Трампа сообщил, что часть их внутренних коммуникаций была взломана, обвинив в этом иранское правительство.

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