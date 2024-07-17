CNN: У спецслужб США были данные о планах Ирана убить Трампа

Пока нет никаких признаков того, что Крукс, пытавшийся убить Трампа, был связан с Ираном, пишет CNN

Дональд Трамп (Фото: Justin Lane/EPA)

За последние недели Соединенные Штаты получили разведывательную информацию о планах Ирана убить 45-го президента США Дональда Трампа, поэтому Секретная служба усилила охрану вокруг него. Об этом сообщило CNN со ссылкой на собеседников, ознакомленных с этим вопросом.

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В то же время они рассказали, что нет никаких признаков того, что 20-летний Томас Мэтью Крукс, пытавшийся убить Трампа, был связан с заговором Ирана. Неназванный американский чиновник из Совета нацбезопасности рассказал журналистам, что Секретная служба и кампания кандидата в президенты были предупреждены об угрозе возможного покушения.

"В ответ на угрозу Секретная служба резко увеличила ресурсы и средства для защиты бывшего президента Трампа. Все это было сделано накануне субботы", – подчеркнул он.

Штаб Трампа отказался комментировать, было ли ему известно об угрозе от Ирана. "Мы не комментируем детали безопасности президента Трампа. Со всеми вопросами следует обращаться в Секретную службу США", – говорится в заявлении.

Сотрудники Секретной службы неоднократно предостерегали штаб Трампа от проведения митингов под открытым небом, представляющие больший риск, чем другие мероприятия, доступ к которым можно лучше контролировать, заявили собеседники. Но они отметили, что эти предупреждения носили общий характер.

В то же время постоянное представительство Ирана при Организации Объединенных Наций опровергает данные о сговоре с целью убить Трампа.

"Эти обвинения необоснованны и злонамеренны. С точки зрения Ирана, Трамп является преступником, который должен быть привлечен к ответственности и наказан в суде за приказ убить генерала Касема Сулеймани. Иран избрал законный путь, чтобы привлечь его к ответственности", — сказал представитель миссии.

CNN напомнило, что командующий Корпусом стражей Исламской революции иранской армии Сулеймани погиб в результате авиаудара по аэропорту Багдада в январе 2020 года. Атака прошла в рамках операции по приказу Трампа.

13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Байден заявил, что молится за Трампа, и призвал нацию объединиться, чтобы осудить это.

Зеленский, комментируя покушение, заявил, что такому насилию нет оправданий и не должно быть места где-либо в мире. Также покушение осудили европейские и мировые лидеры.

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