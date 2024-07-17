CNN: Спецслужби США мали дані щодо планів Ірану вбити Трампа

Наразі немає жодних ознак того, що Крукс, який намагався вбити Трампа, був пов’язаний з Іраном, пише CNN

Дональд Трамп (Фото: Justin Lane/EPA)

За останні тижні Сполучені Штати отримали розвідувальну інформацію про плани Ірану вбити 45-го президента США Дональда Трампа, тому Секретна служба посилила охорону навколо нього. Про це повідомило CNN з посиланням на співрозмовників, ознайомлених з цим питанням.

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Водночас вони розповіли, що немає жодних ознак того, що 20-річний Томас Метью Крукс, який намагався вбити Трампа, був пов’язаний зі змовою Ірану. Неназваний американський посадовець з Ради нацбезпеки розповів журналістам, що Секретна служба та кампанія кандидата в президенти були попереджені про загрозу можливого замаху.

"У відповідь на загрозу Секретна служба різко збільшила ресурси й засоби для захисту колишнього президента Трампа. Все це було зроблено напередодні суботи", – наголосив він.

Штаб Трампа відмовився коментувати, чи було йому відомо про загрозу з боку Ірану. "Ми не коментуємо деталі безпеки президента Трампа. З усіма запитаннями слід звертатися до Секретної служби США", – йдеться в заяві.

Співробітники Секретної служби неодноразово застерігали штаб Трампа від проведення мітингів просто неба, які становлять більший ризик, ніж інші заходи, доступ до яких можна краще контролювати, заявили співрозмовники. Але вони зазначили, що ці попередження мали загальний характер.

Водночас постійне представництво Ірану при Організації Об’єднаних Націй заперечило дані про змову з метою вбити Трампа.

"Ці звинувачення є необґрунтованими та зловмисними. З погляду Ірану, Трамп є злочинцем, який має бути притягнутий до відповідальності та покараний у суді за наказ вбити генерала Касема Сулеймані. Іран обрав законний шлях, щоб притягнути його до відповідальності", – сказав представник місії.

CNN нагадало, що командувач Корпусу вартових Ісламської революції іранської армії Сулеймані загинув внаслідок авіаудару по аеропорту Багдада у січні 2020 року. Атака відбулась в межах операції за наказом Трампа.

13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс.

Байден заявив, що молиться за Трампа, і закликав націю об’єднатися, аби засудити це.

Зеленський, коментуючи замах, заявив, що такому насильству немає виправдань і не повинно бути місця будь-де у світі. Також замах засудили європейські та світові лідери.

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