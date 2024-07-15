Поліцейський бачив на даху Крукса перед замахом на Трампа, але не зміг вистрелити – АР

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Перед замахом на 45-го президента США Дональда Трампа на дах, на якому був нападник, піднявся поліцейський – він бачив Крукса, але не зміг скористатися своїм пістолетом. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на свідчення очевидців.

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Видання зазначило, що Томас Крукс вперше привернув увагу правоохоронців під час мітингу, коли глядачі помітили, що він дивно поводився.

За словами неназваного чиновника, кілька учасників мітингу повідомили місцевим поліцейським, що Крукс поводився підозріло, після чого він піднявся драбиною. Офіцери шукали його, але не змогли знайти до того, як він піднявся на дах, додав чиновник.

Шериф округу Батлер Майкл Слупе розповів журналістам, що місцевий поліцейський піднявся на дах і зіткнувся з Круксом, який побачив поліцейського і повернувся до нього перед тим, як правоохоронець спустився у безпечне місце.

Шериф стверджує: за таких умов поліцейський не зміг скористатися своїм пістолетом.

За словами двох анонімних чиновників, офіцер відступив по драбині, а Крукс швидко вистрілив у бік Трампа, і саме після цього його застрелили снайпери Секретної служби.

13 липня у Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в місті Батлер. Нападника ліквідували, ним виявився 20-річний мешканець Пенсільванії Томас Метью Крукс.

Байден дав розпорядження Секретній службі США вжити необхідних заходів для убезпечення Трампа та заявив, що молиться за нього, і закликав націю об’єднатися, щоб засудити це.

Зеленський, коментуючи замах, заявив, що такому насильству немає виправдань і не повинно бути місця будь-де у світі. Також замах засудили європейські та світові лідери.

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