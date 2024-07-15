Полицейский видел на крыше Крукса перед покушением на Трампа, но не смог выстрелить – АР

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Перед покушением на 45-го президента США Дональда Трампа на крышу, на которой был нападавший, поднялся полицейский – он видел Крукса, но не смог воспользоваться своим пистолетом. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на показания очевидцев.

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Издание отметило, что Томас Крукс впервые привлек внимание правоохранителей во время митинга, когда зрители заметили, что он странно себя вел.

По словам неназванного чиновника, несколько участников митинга сообщили местным полицейским, что Крукс вел себя подозрительно, после чего он поднялся по лестнице. Офицеры искали его, но не смогли найти до того, как он поднялся на крышу, добавил чиновник.

Шериф округа Батлер Майкл Слупе рассказал журналистам, что местный полицейский поднялся на крышу и столкнулся с Круксом, который увидел полицейского и повернулся к нему перед тем, как правоохранитель спустился в безопасное место.

Шериф утверждает: при таких условиях полицейский не смог воспользоваться своим пистолетом.

По словам двух анонимных чиновников, офицер отступил по лестнице, а Крукс быстро выстрелил в сторону Трампа, и именно после этого его застрелили снайперы Секретной службы.

13 июля в Трампа стреляли во время предвыборного митинга в городе Батлер. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Байден дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения Трампа и заявил, что молится за него, и призвал нацию объединиться, чтобы осудить это.

Зеленский, комментируя покушение, заявил, что такому насилию нет оправданий и не должно быть места где угодно в мире. Также покушение осудили европейские и мировые лидеры.

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