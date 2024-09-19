ФБР: Иранские хакеры украли данные у штаба Трампа и отправили их команде Байдена

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Иранские хакеры украли данные у сотрудников избирательного штаба кандидата в лидеры США от республиканцев Дональда Трампа и направили их команде действующего президента Джо Байдена. Об этом сообщили Федеральное бюро расследований и разведывательные службы США, пишет Politico.

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Спецслужбы отметили, что электронные письма были отправлены в июне и июле лицам, связанным с кампанией Байдена, и содержали фрагменты из украденных материалов штаба Трампа. Известно, что никто из команды Байдена не ответил на эти письма.

Это произошло до того, как Байден снял свою кандидатуру с выборов, а его место заняла вице-президент Камала Харрис. Иранские хакеры также передавали информацию из штаба Трампа американским СМИ.

Пресс-секретарь кампании Харрис Морган Финкельштейн подтвердил, что команда сотрудничает с правоохранительными органами с момента получения информации.

30 июля 2024 года разведка США опубликовала отчет, в котором говорилось, что Россия, Китай и Иран пытаются повлиять на предстоящие президентские выборы в США, используя для пропаганды американцев и иностранцев.

10 августа штаб Трампа сообщил, что часть их внутренних коммуникаций была взломана, обвинив в этом иранское правительство.

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