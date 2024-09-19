ФБР: Іранські хакери вкрали дані у штабу Трампа і надіслали їх команді Байдена

Дональд Трамп (Фото: ЕРА, MICHAEL REYNOLDS)

Іранські хакери вкрали дані у співробітників виборчого штабу кандидата у лідери США від республіканців Дональда Трампа та надіслали їх команді чинного президента Джо Байдена. Про це повідомили Федеральне бюро розслідувань і розвідувальні служби США, пише Politico.

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Спецслужби зазначили, що електронні листи були відправлені в червні та липні особам, пов'язаним із кампанією Байдена, і містили фрагменти з викрадених матеріалів штабу Трампа. Відомо, що ніхто з команди Байдена не відповів на ці листи.

Це сталося до того, як Байден зняв свою кандидатуру з виборів, а його місце зайняла віцепрезидентка Камала Гарріс. Іранські хакери також передавали інформацію зі штабу Трампа американським ЗМІ.

Прессекретар кампанії Гарріс Морган Фінкельштейн підтвердив, що команда співпрацює з правоохоронними органами з моменту отримання інформації.

30 липня 2024 року розвідка США опублікувала звіт, у якому йшлося, що Росія, Китай та Іран намагаються вплинути на майбутні президентські вибори у США, використовуючи для пропаганди американців та іноземців.

10 серпня штаб Трампа повідомив, що частина їхніх внутрішніх комунікацій була зламана, звинувативши в цьому іранський уряд.

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