ФБР: Іранські хакери вкрали дані у штабу Трампа і надіслали їх команді Байдена
Іранські хакери вкрали дані у співробітників виборчого штабу кандидата у лідери США від республіканців Дональда Трампа та надіслали їх команді чинного президента Джо Байдена. Про це повідомили Федеральне бюро розслідувань і розвідувальні служби США, пише Politico.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
Спецслужби зазначили, що електронні листи були відправлені в червні та липні особам, пов'язаним із кампанією Байдена, і містили фрагменти з викрадених матеріалів штабу Трампа. Відомо, що ніхто з команди Байдена не відповів на ці листи.
Це сталося до того, як Байден зняв свою кандидатуру з виборів, а його місце зайняла віцепрезидентка Камала Гарріс. Іранські хакери також передавали інформацію зі штабу Трампа американським ЗМІ.
Прессекретар кампанії Гарріс Морган Фінкельштейн підтвердив, що команда співпрацює з правоохоронними органами з моменту отримання інформації.
- 30 липня 2024 року розвідка США опублікувала звіт, у якому йшлося, що Росія, Китай та Іран намагаються вплинути на майбутні президентські вибори у США, використовуючи для пропаганди американців та іноземців.
- 10 серпня штаб Трампа повідомив, що частина їхніх внутрішніх комунікацій була зламана, звинувативши в цьому іранський уряд.
Читайте також: CNN: Спецслужби США мали дані щодо планів Ірану вбити Трампа