Росія, Китай та Іран залучають іноземців для впливу на вибори у США – доповідь
Росія, Китай та Іран намагаються вплинути на майбутні президентські вибори у США, використовуючи для пропаганди американців та іноземців. Про це йдеться у доповіді національної розвідки США.
Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram
Як зазначається у документі, російські спецслужби створюють "мережі західних та американських осіб", які, своєю чергою, поширюють проросійські наративи для посилення соціополітичного поділу. Основними темами є замах на 45-го президента США Дональда Трампа і вихід чинного американського лідера Джо Байдена з перегонів.
Американська розвідка повідомляє, що Росія залишається найбільшою загрозою для США.
За даними американців, Кремль тепер віддає пропагандистські проєкти на аутсорсинг маркетинговим і піар-компаніям, що ускладнює виявлення джерела кампанії. Китай використовує аналогічну стратегію, співпрацюючи з технологічною компанією для створення контенту для закордонної аудиторії.
КНР не прагне вплинути на президентські вибори в США, але може спробувати знизити шанси кандидатів до Конгресу, які загрожують китайським інтересам, йдеться у доповіді.
Іран, своєю чергою, продовжує зусилля з підриву довіри до політичних інститутів США та посилення соціального розбрату. Тегеран намагається вплинути на президентські вибори в США, ймовірно, бажаючи уникнути результату, який може погіршити відносини зі Сполученими Штатами.
Іран використовує широку мережу онлайн-персонажів і пропагандистських ресурсів для поширення дезінформації та особливо активно нагнітає напруженість у конфлікті між Ізраїлем і Газою.
- 21 липня 2024 року чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру Гарріс.
- 23 липня Associated Press писало, що Гарріс за добу зібрала $81 млн на свою передвиборчу кампанію, що є історичним рекордом для демократів.
- Штаб Трампа вважає порушенням закону передання грошей з передвиборчої кампанії Байдена віцепрезидентці Гарріс, тому подав скаргу до Федеральної виборчої комісії.
- 25 липня Гарріс на сторінці у X опублікувала перший передвиборчий ролик, заявивши, що офіційно вирішила балотуватися в президенти.
- 28 липня повідомлялося, що Гарріс зібрала $200 млн за перший тиждень своєї виборчої кампанії.
Читайте також: Зеленський запросив Трампа до України: Може приїхати та переконатися на власні очі