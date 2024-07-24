Штаб Трампа подав скаргу на Гарріс через передання грошей із фонду Байдена

Камала Гарріс (Фото: EPA)

Виборчий штаб кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа вважає порушенням закону передання грошей з передвиборчої кампанії Джо Байдена віцепрезидентці США Камалі Гарріс, тому подав скаргу до Федеральної виборчої комісії. Про це повідомило видання Bloomberg, яке ознайомилося з документом.

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У документі назвали передавання грошей штабу Байдена іншому потенційному кандидату "зухвалим збором грошей, який стане найбільшим порушенням в історії Федерального закону про виборчі кампанії".

У виборчому штабі Гарріс назвали претензії безпідставними.

"Необґрунтовані юридичні претензії, подібні до тих, які вони пред'являють уже багато років, намагаючись придушити голоси та вкрасти вибори, тільки відвернуть їх", – заявив представник кандидата від демократів.

21 липня 2024 року чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Гарріс.

Того ж дня повідомлялося, що кампанія Трампа готує масштабну атаку на віцепрезидентку Камалу Гарріс, якщо вона стане кандидатом у президенти від Демократичної партії замість Байдена.

Національний комітет Республіканської партії уважно стежить за Демократичною партією, зокрема за фінансуванням передвиборчої кампанії Байдена.

23 липня стало відомо, що за добу Гарріс зібрала $81 млн на свою передвиборчу кампанію, що є історичним рекордом для демократів.

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