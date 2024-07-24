Штаб Трампа подал жалобу на Харрис из-за передачи денег из фонда Байдена

Камала Харрис (Фото: EPA)

Избирательный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа считает нарушением закона передачу денег из предвыборной кампании Джо Байдена вице-президенту США Камале Харрис, поэтому подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию. Об этом сообщило издание Bloomberg, ознакомившееся с документом.

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В документе назвали передачу денег штаба Байдена другому потенциальному кандидату "дерзким сбором денег, который станет самым большим нарушением в истории Федерального закона об избирательных кампаниях".

В избирательном штабе Харрис назвали претензии безосновательными.

"Необоснованные юридические претензии, подобные тем, которые они предъявляют уже много лет, пытаясь подавить голоса и украсть выборы, только отвлекут их", – заявил представитель кандидата от демократов.

21 июля 2024 года действующий президент США Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Харрис.

В тот же день сообщалось, что кампания Трампа готовит масштабную атаку на вице-президента Камалу Харрис, если она станет кандидатом в президенты от Демократической партии вместо Байдена.

Национальный комитет Республиканской партии внимательно следит за Демократической партией, в частности за финансированием предвыборной кампании Байдена.

23 июля стало известно, что за сутки Харрис собрала $81 млн на свою предвыборную кампанию, что является историческим рекордом для демократов.

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