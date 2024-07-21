У Трампа готовят кампанию против Гаррис, если она заменит Байдена на выборах – NYT

Камала Гаррис и Джо Байден (Фото: EPA/BONNIE CASH)

Кампания кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа готовит масштабную атаку на вице-президентку Камалу Гаррис, если она станет кандидатом в президенты от Демократической партии вместо действующего главы США Джо Байдена. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на слова двух анонимных собеседников.

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По данным собеседников издания, команда Трампа уже подготовила оппозиционные исследования о Гаррис и имеет подобные досье на других демократов, которые могут стать номинантами, если Байден выйдет из гонки.

Собеседники рассказали – команда Трампа пытается определить уязвимости Гаррис, в частности через проведение опросов общественного мнения.

Незадолго до национального съезда Республиканской партии США в Милуоки команда Трампа подготовила несколько направленных против Гаррис видео для показа делегатам и по телевидению, однако отказалась от этого плана после покушения на Трампа, отметили они.

Собеседники журналистов отметили, что национальный комитет Республиканской партии внимательно следит за Демократической партией, в частности за финансированием предвыборной кампании Байдена.

По их словам, республиканцы будут готовы подать иск в случае потенциального перевода и использования этих денег.

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Axios информировал, что Байден может объявить о выходе из предвыборной гонки уже 20-21 июля в связи с растущим давлением со стороны лидеров Конгресса, членов Демократической партии и близких друзей.

19 июля Гаррис провела разговор с крупными спонсорами Демократической партии по выборам.

Телеканал ABC сообщил, что Байден поручил провести опрос среди американцев, чтобы узнать мнение о том, какие у Гаррис шансы победить в президентских выборах, если она заменит его.

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