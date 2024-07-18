Шумер и Джеффрис предупредили Байдена об угрозе партии, если он не снимется с выборов – WP

По данным журналистов, разговор Байдена с Джеффрисом состоялся 11 июля, а с Шумером – 13 июля

Чарльз Шумер (Фото: EPA)

Лидер большинства Палаты представителей в Сенате Чарльз Шумер и лидер меньшинства Хаким Джеффрис призвали президента США Джо Байдена не ставить под угрозу способность Демократической партии выиграть выборы в Конгресс. Об этом они сказали ему во время частных встреч, сообщает The Washington Post со ссылкой на слова собеседников, ознакомленных с этим вопросом.

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По словам журналистов, разговор между Байденом и Джеффрисом состоялся 11 июля, а с Шумером – 13 июля.

В ходе бесед, пишут журналисты, лидеры конгресса обсуждали с нынешним американским президентом опасения, что его дальнейшее участие в гонке облегчит Республиканской партии получение большинства в обеих палатах на выборах.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс сказал, что Байден говорил с Шумером и Джеффрисом о его желании остаться в гонке.

Газета отметила, что другой человек в близком окружении Байдена прямо сказал президенту, что он должен снять свою кандидатуру. Он подчеркнул, что это единственный способ сохранить его политическое наследие и спасти страну от нового срока республиканца Дональда Трампа.

В то же время Байден ответил, что он категорически не согласен с этим мнением, поскольку считает себя лучшим кандидатом на победу над Трампом.

После встреч лидеры Демократической партии выступили с краткими заявлениями, признав лишь факт их проведения, но не сообщили об их содержании.

4 июля Reuters сообщило: Байден пообещал остаться в президентской гонке представителям штаба, законодателям и губернаторам от Демократической партии.

15 июля Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США. Кандидатом в вице-президенты он выбрал сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса.

Он голосовал против пакета помощи Украине на более чем $60 млрд в Сенате и говорил, что остается "противником практически любого предложения, чтобы Соединенные Штаты продолжали финансировать эту войну".

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