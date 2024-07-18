Умеров: Каким бы ни был результат выборов в США – Украина найдет решение
Министр обороны Рустем Умеров заверил, что каким бы ни был результат выборов в США – Украина найдет решение. Об этом он заявил во время дистанционного выступления перед аудиторией чиновников и других участников ежегодного Аспенского форума безопасности в Колорадо, цитирует AP.
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"Каким бы ни был результат выборов в США – мы найдем решение", – подчеркнул он.
Умеров акцентировал, что Украина верит в лидерство США и их желание, чтобы партнеры и союзники также были сильными.
"На этом этапе мы сосредоточимся на поле боя", – добавил министр обороны.
- 4 июля Reuters сообщило: Байден пообещал остаться в президентской гонке представителям штаба, законодателям и губернаторам от Демократической партии.
- 15 июля Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США. Кандидатом в вице-президенты он выбрал сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса.
- Он голосовал против пакета помощи Украине на более чем $60 млрд в Сенате и говорил, что остается "противником практически любого предложения, чтобы Соединенные Штаты продолжали финансировать эту войну".
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