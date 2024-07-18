Умеров: Каким бы ни был результат выборов в США – Украина найдет решение

Рустем Умеров (Фото: Telegram)

Министр обороны Рустем Умеров заверил, что каким бы ни был результат выборов в США – Украина найдет решение. Об этом он заявил во время дистанционного выступления перед аудиторией чиновников и других участников ежегодного Аспенского форума безопасности в Колорадо, цитирует AP.

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"Каким бы ни был результат выборов в США – мы найдем решение", – подчеркнул он.

Умеров акцентировал, что Украина верит в лидерство США и их желание, чтобы партнеры и союзники также были сильными.

"На этом этапе мы сосредоточимся на поле боя", – добавил министр обороны.

4 июля Reuters сообщило: Байден пообещал остаться в президентской гонке представителям штаба, законодателям и губернаторам от Демократической партии.

15 июля Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты США. Кандидатом в вице-президенты он выбрал сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса.

Он голосовал против пакета помощи Украине на более чем $60 млрд в Сенате и говорил, что остается "противником практически любого предложения, чтобы Соединенные Штаты продолжали финансировать эту войну".

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