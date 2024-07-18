Умєров: Яким би не був результат виборів у США – Україна знайде рішення

Рустем Умєров (Фото: Telegram)

Міністр оборони Рустем Умєров запевнив, що яким би не був результат виборів у США – Україна знайде рішення. Про це він заявив під час дистанційного виступу перед аудиторією урядовців та інших учасників щорічного Аспенського безпекового форуму в Колорадо, цитує AP.

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"Яким би не був результат виборів у США – ми знайдемо рішення", – наголосив він.

Умєров акцентував, що Україна вірить у лідерство США та їхнє бажання, щоб партнери й союзники також були сильними.

"На цьому етапі ми зосередимося на полі бою", – додав міністр оборони.

4 липня Reuters повідомило: Байден пообіцяв залишитися у президентських перегонах представникам штабу, законодавцям і губернаторам від Демократичної партії.

15 липня Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти США. Кандидатом у віцепрезиденти він обрав сенатора від Огайо Джей Ді Венса.

Він голосував проти пакета допомоги Україні на понад $60 млрд у Сенаті й казав, що залишається "противником практично будь-якої пропозиції, щоб Сполучені Штати продовжували фінансувати цю війну".

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