У Трампа готують кампанію проти Гарріс, якщо вона замінить Байдена на виборах – NYT

Камала Гарріс та Джо Байден (Фото: EPA / BONNIE CASH)

Кампанія кандидата в американські президенти від Республіканської партії Дональда Трампа готує масштабну атаку на віцепрезидентку Камалу Гарріс, якщо вона стане кандидатом у президенти від Демократичної партії замість чинного очільника США Джо Байдена. Про це повідомило видання The New York Times із посиланням на слова двох анонімних співрозмовників.

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За даними співрозмовників видання, команда Трампа вже підготувала опозиційні дослідження про Гарріс і має подібні досьє на інших демократів, які можуть стати номінантами, якщо Байден вийде з перегонів.

Співрозмовники розповіли: команда Трампа намагається визначити вразливості Гарріс, зокрема через проведення опитувань громадської думки.

Незадовго до національного з'їзду Республіканської партії США до Мілуокі команда Трампа підготувала кілька спрямованих проти Гарріс відео для показу делегатам та по телебаченню, проте відмовилася від цього плану після замаху на Трампа, зазначили вони.

Співрозмовники журналістів зауважили, що національний комітет Республіканської партії уважно стежить за Демократичною партією, зокрема за фінансуванням передвиборчої кампанії Байдена.

За їхніми словами, республіканці будуть готові подати позов у ​​разі потенційного переказу та використання цих грошей.

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Axios інформував, що Байден може оголосити про вихід із передвиборчих перегонів вже 20-21 липня у зв'язку зі збільшеним тиском з боку лідерів Конгресу, членів Демократичної партії та близьких друзів.

19 липня Гарріс провела розмову з великими спонсорами Демократичної партії щодо виборів.

Телеканал ABC повідомив, що Байден доручив провести опитування серед американців, щоб дізнатися думку про те, які у Гарріс шанси перемогти у президентських виборах, якщо вона замінить його.

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