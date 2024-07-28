Гарріс зібрала рекордні $200 млн за перший тиждень своєї виборчої кампанії

Понад 60% від загальної суми надійшли від донорів, які до цього не жертвували на кампанію демократів

Камала Гарріс (Фото: Brian Spurlock/EPA)

Віцепрезидентка США Камала Гарріс зібрала $200 млн за перший тиждень своєї виборчої кампанії після того, як чинний президент США Джо Байден оголосив про вихід з перегонів. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на представників її штабу.

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Речник кампанії Майкл Тайлер назвав ці результати "рекордними". За його словами, 66% коштів надійшло від донорів, які вперше жертвували.

У матеріалі Bloomberg йдеться, що швидкий збір коштів підкреслює сплеск ентузіазму серед демократів щодо нового ймовірного кандидата у президенти.

Гарріс уже заручилася підтримкою достатньої кількості делегатів, щоб отримати номінацію, і обирає кандидатуру віцепрезидента. Крім того, у п'ятницю, 26 липня, вона також отримала підтримку 44-го президента США Барака Обами та його дружини Мішель.

25 липня Гарріс на сторінці у X опублікувала перший передвиборчий ролик, заявивши, що офіційно вирішила балотуватися в президенти.

"Під час цих виборів ми всі стикаємося з питанням: "У якій країні ми хочемо жити?" Є люди, які вважають, що ми маємо жити у країні хаосу, страху та ненависті. Але ми обираємо дещо інше – свободу", – йдеться у відео.

21 липня 2024 року чинний президент США Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру Гарріс.

23 липня Associated Press писало, що Гарріс за добу зібрала $81 млн на свою передвиборчу кампанію, що є історичним рекордом для демократів.

Штаб Трампа вважає порушенням закону передання грошей з передвиборчої кампанії Байдена віцепрезидентці Гарріс, тому подав скаргу до Федеральної виборчої комісії.

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