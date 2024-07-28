Гарріс зосередилась на трьох кандидатах у віцепрезиденти США – Bloomberg

До нього увійшли сенатор від Аризони, а також губернатори Пенсильванії та Міннесоти, пише Bloomberg

Камала Гарріс (Фото: Kenny Holston/EPA)

У віцепрезидентки США Камали Гарріс вже є "короткий список" кандидатів на її теперішню посаду, до нього увійшли троє політиків. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на неназваних співрозмовників, ознайомлених з процесом обговорень.

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Вони розповіли, що у "короткий список" потрапили сенатор від Аризони Марк Келлі, губернатор Пенсильванії Джош Шапіро та губернатор Міннесоти Тім Волц.

Представник кампанії Кевін Муньос повідомив, що Гарріс дала вказівку своїй команді розпочати процес перевірки потенційних кандидатів на посаду віцепрезидента, однак відмовився назвати їхні імена.

Bloomberg пише, що Гарріс зробить вибір до 7 серпня, щоб відповідати плану Демократичної партії щодо фактичного висування списку кандидатів до цієї дати.

22 липня агентство Reuters писало, що Гарріс розглядає сім кандидатів, які можуть обійняти посаду віцепрезидента. Це губернатор Кентуккі Енді Бешир, міністр транспорту США Піт Буттіджедж, губернатор Північної Кароліни Рой Купер, сенатор від Аризони Марк Келлі, губернатор Пенсильванії Джош Шапіро, мільярдер і губернатор Іллінойсу Джей Бі Прітцкер та губернаторка Мічигану Ґретхен Вітмер.

21 липня 2024 року Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Гарріс.

22 липня Гарріс заявила, що йде на вибори й пообіцяла "заслужити та виграти" номінацію від Демократичної партії.

26 липня Обама підтримав Гарріс як кандидатку на посаду президента.

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