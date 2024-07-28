Гаррис сосредоточилась на трех кандидатах в вице-президенты США – Bloomberg

В него вошли сенатор от Аризоны, а также губернаторы Пенсильвании и Миннесоты, пишет Bloomberg

Камала Гаррис (Фото: Kenny Holston/EPA)

У вице-президента США Камалы Гаррис уже есть "короткий список" кандидатов на ее нынешнюю должность, в него вошли три политика. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, ознакомленных с процессом обсуждений.

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Они рассказали, что в "короткий список" попали сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Уолц.

Представитель кампании Кевин Муньос сообщил, что Гаррис дала указание своей команде начать процесс проверки потенциальных кандидатов на должность вице-президента, однако отказался назвать их имена.

Bloomberg пишет, что Гаррис сделает выбор до 7 августа, чтобы соответствовать плану Демократической партии по фактическому выдвижению списка кандидатов к этой дате.

22 июля агентство Reuters писало, что Гаррис рассматривает семь кандидатов, которые могут занять должность вице-президента. Это губернатор Кентукки Энди Бешир, министр транспорта США Пит Буттиджедж, губернатор Северной Каролины Рой Купер, сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, миллиардер и губернатор Иллинойса Джей Би Притцкер и губернатор Мичигана Гретхен Витмер.

21 июля 2024 года Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Гаррис.

22 июля Гаррис заявила, что идет на выборы и пообещала "заслужить и выиграть" номинацию от Демократической партии.

26 июля Обама поддержал Гаррис в качестве кандидата на пост президента.

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