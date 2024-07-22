Reuters: У Камалы Гаррис есть семь претендентов на должность вице-президента США. Кто они

Камала Гаррис (Фото: Erik S. Lesser/EPA)

Решение действующего президента США Джо Байдена выйти из гонки и поддержать вице-президента Камалу Гаррис как кандидата от Демократической партии ставит ее перед вопросом, кого избрать своим напарником. У нее есть семь кандидатов, которые могут занять этот пост, если сами не будут претендовать на президентское кресло. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собеседников, знакомых с дискуссиями.

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Губернатор Кентукки Энди Бешир. Он построил успешную политическую карьеру в преимущественно республиканском штате. Гордится своими достижениями в создании рабочих мест, поддержке государственного образования и расширении доступа к здравоохранению. В должности губернатора он наложил вето на закон о запрете абортов, хотя его преодолели республиканским законодательным органом.

Министр транспорта США Пит Буттиджедж, создавший мощную базу сторонников среди избирателей Демократической партии во время праймериз в 2020 году против Байдена и Гаррис, победив на первых в стране кокусах в Айове. Впоследствии он поддержал кандидатуру Байдена и был избран в правительство новой администрации в 2021 году.

Губернатор Северной Каролины Рой Купер. Он получил похвалу от демократов за особое внимание к экономическому развитию, а также за высокие рейтинги одобрения в штате, который голосовал за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах 2016-го и 2020 годов.

Сенатор от Аризоны Марк Келли, пользующийся популярностью среди элит Демократической партии за относительно умеренный тон в штате, где проходят острые споры. В штате традиционно отдают предпочтение республиканцам, но Байден победил в Аризоне в 2020 году. Бывший капитан Военно-морских сил и астронавт, он также является мужем члена Палаты представителей Габриэль Гиффордс, которая была ранена во время стрельбы в 2011 году.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро. Он занял эту должность только в прошлом году, однако уже считается восходящей звездой партии на национальном уровне. У него есть юридическое образование и опыт работы генеральным прокурором штата. У Шапиро много побед над республиканцами на выборах в Пенсильвании. По мнению демократов, этот штат является ключевым для победы на выборах в ноябре.

Миллиардер и губернатор Иллинойса Джей Би Притцкер оказался главной силой в Демократической партии, используя свои финансовые ресурсы от сети гостиниц Hyatt. Он также помогает в организации съезда Демократической партии, который состоится в следующем месяце в Чикаго.

Губернатор Мичигана Гретхен Витмер создала прочную базу поддержки в штате, опираясь на прямой подход и насущные проблемы. В 2020 году ее рассматривали как кандидата на должность вице-президента перед тем, как Байден избрал Гаррис. Кроме того, она была главной поклонницей переизбрания Байдена.

21 июля 2024 года Байден объявил о выходе из президентской гонки, предложив кандидатуру вице-президента Гаррис.

В Белом доме заявили, что Байден не планирует досрочно складывать полномочия после того, как решил не принимать участия в выборах.

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