Reuters: У Камали Гарріс є сім претендентів на посаду віцепрезидента США. Хто вони

Камала Гарріс (Фото: Erik S. Lesser/EPA)

Рішення чинного президента США Джо Байдена вийти з перегонів і підтримати віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата від Демократичної партії ставить її перед питанням, кого обрати своїм напарником. У неї є сім кандидатів, які можуть обійняти цю посаду, якщо самі не претендуватимуть на президентське крісло. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на співрозмовників, знайомих із дискусіями.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Губернатор Кентуккі Енді Бешир. Він побудував успішну політичну кар'єру в переважно республіканському штаті. Пишається своїми досягненнями у створенні робочих місць, підтримці державної освіти та розширенні доступу до охорони здоров’я. На посаді губернатора він наклав вето на закон про заборону абортів, хоча його було подолано республіканським законодавчим органом.

Міністр транспорту США Піт Буттіджедж, який створив потужну базу прихильників серед виборців Демократичної партії під час праймеріз у 2020 році проти Байдена та Гарріс, перемігши на перших у країні кокусах в Айові. Згодом він підтримав кандидатуру Байдена та був обраний до складу уряду нової адміністрації у 2021 році.

Губернатор Північної Кароліни Рой Купер. Він отримав похвалу від демократів за особливу увагу до економічного розвитку, а також за високі рейтинги схвалення в штаті, який голосував за кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на президентських виборах 2016-го та 2020 років.

Сенатор від Аризони Марк Келлі, який має популярність серед еліт Демократичної партії за відносно поміркований тон у штаті, де відбуваються гострі суперечки. У штаті традиційно віддають перевагу республіканцям, але Байден переміг в Аризоні у 2020 році. Колишній капітан Військово-морських сил і астронавт, він також є чоловіком членкині Палати представників Габріель Гіффордс, яка була поранена під час стрілянини у 2011 році.

Губернатор Пенсильванії Джош Шапіро. Він обійняв цю посаду лише минулого року, проте вже вважається висхідною зіркою партії на національному рівні. Він має юридичну освіту та досвід роботи генеральним прокурором штату. Шапіро має багато перемог над республіканцями на виборах у Пенсильванії. На думку демократів, цей штат є ключовим для перемоги на виборах у листопаді.

Мільярдер і губернатор Іллінойсу Джей Бі Прітцкер виявився головною силою у Демократичній партії, використовуючи свої фінансові ресурси від мережі готелів Hyatt. Він також допомагає в організації зʼїзду Демократичної партії, який відбудеться наступного місяця в Чикаго.

Губернаторка Мічигану Ґретхен Вітмер створила міцну базу підтримки в штаті, спираючись на прямий підхід і нагальні проблеми. У 2020 році її розглядали як кандидата на посаду віцепрезидента перед тим, як Байден обрав Гарріс. Крім того, вона була головною прихильницею переобрання Байдена.

21 липня 2024 року Байден оголосив про вихід із президентських перегонів, запропонувавши кандидатуру віцепрезидентки Гарріс.

У Білому домі заявили, що Байден не планує достроково складати повноваження після того, як вирішив не брати участі у виборах.

Читайте також: Трамп визначився із кандидатом у віцепрезиденти: обрав "противника фінансування війни"